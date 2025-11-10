La mañana de este lunes, 10 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación de la Copa Mundial 2026 en el Complejo Cultural de Los Pinos.

En conferencia de prensa, se le cuestionó a la Presidenta sobre el discurso que ofrecerá el próximo 11 de junio, durante la inauguración, a más de 6 mil millones de televidentes en el mundo. A ello, Sheinbaum respondió que tomó la decisión de regalar su boleto a una niña o una joven.

¿Cómo se elegirá a quien tendrá el boleto para la inauguración?

Al respecto, la Presidenta informó que aún se están definiendo los criterios sobre cómo se tomará la decisión para elegir a la mejor candidata; sin embargo, dejó en claro que deberá ser una niña o joven sin recursos y apasionada por el futbol.

“Se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”, expresó la Presidenta.

El país está listo para el Mundial 2026

Asimismo, la Mandataria aseguró que, a 213 días de que comience la Copa Mundial 2026, México está listo para convertirse en el primer país tres veces sede de la máxima fiesta deportiva.

La Presidenta también destacó que el país recibirá unos 5.5 millones de turistas, quienes tendrán numerosas opciones para recorrer la nación. Señaló que, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se están diseñando rutas turísticas con el objetivo de que los visitantes disfruten algo más que futbol.

México será escenario de 13 partidos, 10 de ellos de fase de grupos, dos de dieciseisavos de finales, en el Azteca y en Monterrey, y uno de Octavos de finales, en el Azteca.

