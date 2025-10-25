Cortarse las uñas parece una tarea simple por la cotidianidad en que se realiza, pero debe tenerse cuidado, sobre todo con la piel que la rodea. Aquí te contamos:

La cutícula, esa fina capa de piel que rodea la base de nuestras uñas, es mucho más que una simple barrera.

¿Qué pasa si te quitas las cutículas de las uñas?

Las cutículas actúan como una barrera de protección, sellando el espacio entre la piel y la uña, previniendo la entrada de bacterias, hongos y otros microorganismos que podrían causar infecciones .

De acuerdo con el Hand and Wrist Institute, las cutículas también desempeñan un papel fundamental en su crecimiento, ya que protegen la matriz ungueal (el tejido donde se generan las nuevas células de las uñas) .

Al eliminar o cortar las cutículas, se elimina esa barrera protectora y la matriz ungueal queda expuesta a infecciones .

Según la Universidad de Utah, una de las infecciones más comunes asociadas con el daño en las cutículas es la paroniquia, afección que se manifiesta con síntomas como enrojecimiento, hinchazón y dolor. Puede tener complicaciones más graves si no se trata adecuadamente.

Pero remover la cutícula no solo expone a la piel a infecciones, sino que también puede tener consecuencias negativas a largo plazo.

La Academia Americana de Dermatología advierte que cortar este pedazo de piel puede causar daños permanentes, por ejemplo, deformidades, surcos, ondulaciones o cambios en el grosor .

Y las alicatas o pinzas con las que se retira pueden provocar heridas microscópicas, que aumentan las probabilidades de contraer hongos, lo que conduce a infecciones fúngicas crónicas.

Técnicas como la "manicura rusa", que implica la eliminación completa de la cutícula, ha generado una gran preocupación entre los expertos. A pesar de su atractivo estético, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda elegir técnicas menos invasivas.

¿Cómo cuidar las cutículas?

En lugar de recurrir a técnicas de manicura agresivas, ISDIN recomienda hidratarlas con productos específicos (como aceites o cremas) y empujarlas suavemente después de un baño o de remojar las manos en agua tibia. Esto ayudará a que la aplicación del esmalte sea más eficiente, sin comprometer su salud.

Recuerda que debes utilizar herramientas esterilizadas y evitar compartirlas con otras personas. Tampoco te muerdas las uñas o las cutículas, ya que puedes dañar la piel circundante y aumentar el riesgo de infecciones.

Proteger y mantener la salud de las cutículas no solo mejora la apariencia de las manos, sino que contribuye al bienestar de la piel.

