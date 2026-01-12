Este lunes 12 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. A través de una publicación en sus redes sociales, la titular del Ejecutivo mexicano dijo que tuvo una "muy buena conversación" con el republicano, y "hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados".Debido a esta conversación, el inicio de "La Mañanera del pueblo" de hoy se retrasó este día.De acuerdo con la imagen publicada en las redes sociales de la Presidenta, Sheinbaum estuvo acompañada durante la llamada con Trump por el canciller Juan Ramón de la Fuente; el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.En momentos más información…*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF