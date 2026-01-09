Viernes, 09 de Enero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 9 de enero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

