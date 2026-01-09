Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 9 de enero anticipa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Domingo 11 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 12 y temperatura mínima de 10Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 13Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa