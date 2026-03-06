¿Tienes planes para este fin de semana? Sí tu respuesta es sí, no olvides salir con un buen abrigo o impermeable, pero sobretodo un buen paraguas, ya que durante los próximos días el Frente Frío número 39 se desplazará sobre el territorio nacional, interaccionando con una vaguada polar y diversas corrientes en chorro. En consecuencia, esto provocará un aumento significativo en la probabilidad de lluvia, especialmente en las zonas norte y sureste del país.

Cabe resaltar, que la lluvia no será de lo único que deberás resguardarte, debido a que la Conagua ha informado sobre la alta probabilidad de un descenso en la temperatura y un aumento en la fuerza de los vientos.

Estados con mayor probabilidad de lluvia

A continuación, te informaremos acerca del impacto esperado, con la llegada de las precipitaciones, las cuales se manifestarán este fin de semana.

Viernes 6 de marzo: Se esperan lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Además, se prevén precipitaciones contundentes en San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Sábado 7 de marzo: La actividad pluvial se concentrará con mayor fuerza en el noreste del país. Los estados que presentarán lluvias puntuales pero de gran intensidad serán Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Domingo 8 de marzo: El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las lluvias fuertes persistarán en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Riesgos y recomendaciones para la salud

Las autoridades han advertido que las lluvias fuertes podrían originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla también podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Se recomienda a la población:

Extremar precauciones al conducir ante la posible presencia de hielo, niebla o nieve en las autopistas.

Proteger a poblaciones vulnerables, niños pequeños, adultos de la tercera edad y las mascotas suelen ser las más propensas a sufrir ante el frío intenso.

Vestir adecuadamente es importante, recuerda usar varias capas de ropa y utilizar prendas que puedan protegerte del viento.

Mantenerse informado sobre los cambios en el pronóstico del clima es importante, hazlo a través de canales oficiales.

CT