Hoy No Circula este viernes 6 de marzo en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y su área conurbada se mantiene aceptable y lejos de los indicadores que ameritan contingencia ambiental —aunque con riesgo moderado por la presencia de partículas contaminantes PM₂.₅— por lo que este viernes el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué vehículos no circulan hoy?

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "aceptable", con un nivel de riesgo moderado, por la presencia de contaminantes PM₂.₅.

Las estaciones Tlalnepantla, Merced, Pedregal, UAM Iztapalapa y UAM Xochimilco se marcaban en color amarillo (calidad aceptable del aire), el resto, en verde (calidad del aire buena).

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Ixtlahuaca, Xonacatlán, Almoloya de Juárez, Metepec, Calimaya y Tenencingo reportaban una contaminación moderada. Los parámetros eran buenos en las estaciones restantes.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.