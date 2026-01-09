Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 9 de enero informa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

