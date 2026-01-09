Viernes, 09 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 9 de enero informa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

