Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 9 de enero informa que estará con nubes dispersas con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 7Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9