Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 9 de enero informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

