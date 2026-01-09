Viernes, 09 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 9 de enero informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones