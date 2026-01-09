Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 9 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 9 de enero informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22Martes 13 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque