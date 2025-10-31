La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no habrá impunidad en el caso de la denuncia de violación a una adolescente del albergue Casa de las Mercedes.

La mandataria capitalina advirtió que “quien se atreva a tocar a una niña en esta Ciudad, será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos, a actuar de inmediato”.

La denuncia por violación fue lo que detonó el operativo que el miércoles se realizó en las dos sedes de la Casa de Las Mercedes, para el rescate de 80 niñas y adolescentes quienes están bajo resguardo de las autoridades y se analiza dónde serán reubicadas.

Brugada aseveró que el Gobierno de la Ciudad actúo de inmediato cuando tuvo conocimiento de la denuncia de la agresión sexual de la adolescente, pero el hecho ocurrió afuera de las instalaciones.

En marzo de 2025, una adolescente bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa de Las Mercedes fue trasladada irregularmente por su directora Ángela “N”, al domicilio de su madre Claudia “N”, donde probablemente era obligada a realizar labores domésticas.

“En este lugar la víctima señala que Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse”.

Expuso que durante los meses siguientes la víctima señaló haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, quien le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos.

