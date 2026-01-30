Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 30 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Cancún