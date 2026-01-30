Viernes, 30 de Enero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 30 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este viernes 30 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 31 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Domingo 1 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Miércoles 4 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

