Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta