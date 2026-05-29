Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

