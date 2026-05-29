Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 29 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá