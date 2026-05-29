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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este viernes 29 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 70%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 30 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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