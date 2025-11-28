Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

