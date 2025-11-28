Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa