Sheinbaum entrega primer apoyo económico a afectados por inundaciones en Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó nuevamente este jueves 23 de octubre la comunidad de La Ceiba, en Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las personas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones. Acompañada del gobernador Alejandro Armenta, encabezó la entrega del primer apoyo económico por un monto de 20 mil pesos.

Durante el recorrido, la mandataria federal revisó los avances en las labores de reconstrucción y reafirmó el compromiso de su gobierno con la población afectada. "No están solos, el Gobierno de México y el Gobierno de Puebla están con ustedes", enfatizó la Presidenta.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y del gobernador Armenta por su dedicación en la atención de la emergencia. "Gracias al gobernador que ha estado al 100, la verdad", expresó.

Sheinbaum Pardo detalló que posterior al primer apoyo, se realizará el de enseres y finalmente, de acuerdo con el daño en la vivienda, se brindará otro recurso para rehabilitar las casas, que va de 25 a 75 mil pesos.

Previamente, la Mandataria federal supervisó los apoyos en los municipios Poza Rica y Álamo, de Veracruz.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que este jueves visitaría Veracruz y Puebla para supervisar los trabajos de limpieza y de entrega de apoyos directos a la población, como parte de las acciones que realiza el Gobierno de México tras las lluvias extraordinarias que se registraron el 9 y 10 de octubre.

Recordó que ayer comenzó la entrega de los primeros apoyos directos de 20 mil pesos, así como vales de despensa y enseres a la población afectada en Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que el 25 de octubre iniciará en Hidalgo.

YC