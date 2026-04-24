Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 24 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 30 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta