Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 24 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

