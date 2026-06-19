Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 19 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá