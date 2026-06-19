Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 19 de junio determina que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa