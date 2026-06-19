Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 19 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 19 de junio determina que estará con nubes con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 64%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 21 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

