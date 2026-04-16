Investigan a colegio en Puebla por denuncias de castigos y presuntos abusos sexuales

Autoridades educativas y ministeriales iniciaron investigaciones en contra de un preescolar privado en la ciudad de Puebla, luego de que surgieran denuncias por presuntos castigos indebidos y posibles abusos sexuales en agravio de menores.

De manera paralela, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado informaron sobre el arranque de indagatorias en el colegio Carrusel Magone, ubicado en la colonia Independencia de la capital poblana.

La fiscalía estatal detalló que, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se abrieron cuatro carpetas de investigación por hechos con apariencia de delito en perjuicio de niñas y niños.

En uno de los casos, derivado de la denuncia presentada por una madre de familia, se investiga la posible comisión de actos de índole sexual en contra de una menor. Como parte del proceso, se dio intervención al Sistema Estatal DIF para actuar como instancia coadyuvante, con el fin de garantizar la protección integral de la víctima y evitar su revictimización.

Asimismo, el Ministerio Público canalizó a la menor al DIF estatal, donde se le brindará acompañamiento mediante cursos y talleres de contención emocional, con el objetivo de favorecer su bienestar y desarrollo.

La dependencia también informó que, tras la difusión del caso en medios de comunicación y redes sociales, se recibieron al menos dos denuncias adicionales relacionadas con hechos presuntamente ocurridos en el mismo plantel, las cuales ya se encuentran bajo investigación.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Puebla confirmó el inicio de una indagatoria administrativa, luego de la preocupación expresada por madres y padres de familia ante posibles riesgos para la integridad de sus hijos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades educativas determinaron que las y los alumnos continuarán sus actividades académicas a través de clases en línea, como medida preventiva.

Finalmente, la dependencia estatal indicó que mantiene coordinación con diversas instancias para dar seguimiento puntual al caso y garantizar la seguridad, así como el respeto a los derechos de las y los estudiantes.

MF