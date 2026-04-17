Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 17 de abril determina que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá