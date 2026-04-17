Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 17 de abril determina que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 31%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 24 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

