Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Guadalajara