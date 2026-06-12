Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

