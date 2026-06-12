Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 12 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Sábado 13 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 27Lunes 15 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos