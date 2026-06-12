Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Cancún para este viernes 12 de junio determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 13 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 27

Lunes 15 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

