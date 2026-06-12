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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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