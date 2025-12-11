Inicia el operativo Guadalupano Peregrino Seguro en Ecatepec

Con motivo de cuidar, ayudar y brindar seguridad el trayecto de los peregrinos que se dirigen a la basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, el gobierno de Ecatepec puso en marcha este miércoles el operativo Guadalupano Peregrino Seguro que se realizará hasta el viernes, en el que participan 300 elementos y 80 unidades de la Policía Municipal, las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Protección Civil.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, dio inicio al operativo en el que se establecieron grupos de coordinación entre autoridades, que otorgarán atención de emergencias durante el recorrido de los peregrinos, y contendrán y vigilarán el tránsito en carriles de baja velocidad durante su desplazamiento terrestre y vehicular.

"Son dos días de un acompañamiento humano, institucional a todos nuestros ciudadanos que vienen de fuera. Son bienvenidos, queremos que su paso por Ecatepec sea seguro, en paz y de acompañamiento del gobierno municipal, de todas las instancias para que se sientan tranquilos, seguros y estaremos pendientes de su paso por nuestro gran municipio", explicó la edil.

El Centro de Mando de la Policía Municipal estará monitoreando permanente en seguimiento de las principales vías de interés, por medio de cámaras de videovigilancia, además de que se habilitaron cinco puestos de auxilio a lo largo de la Vía Morelos, en Venta de Carpio, Olímpica Jajalpa, Santa Clara Coatitla en ambos sentidos y en Viveros Xalostoc, donde los peregrinos podrán hidratarse y recibir atención médica si lo requieren.

La alcaldesa informó que previamente visitó el Santuario de la Quinta Aparición Guadalupana, ubicado en Santa María Tulpetlac, para supervisar las acciones que realizarán trabajadores de Obras Públicas, Movilidad, Gobierno y Servicios Públicos al mejorar el alumbrado público y limpieza del sitio.

En aquel lugar también se habilitará un puesto de auxilio con Protección Civil y policías de los tres niveles de gobierno para tener en mejores condiciones este lugar de fe, a donde llegan miles de peregrinos nacionales y extranjeros el 12 de diciembre, por lo que se mantiene coordinación puntual con los párrocos de Ecatepec.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, mencionó que Ecatepec es un punto fundamental de paso de miles de feligreses en su camino a la Basílica, pero también porque visitan el Santuario de la Quinta Aparición, por lo que el operativo con 300 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, con Protección Civil y paramédicos, busca garantizar un trayecto seguro a los peregrinos.

La alcaldesa dio a conocer que mil servidores públicos serán desplegados para el apoyo de peregrinos en su paso por Vía Morelos, avenida Central, carretera Texcoco-Lechería y autopista México-Pachuca.

Jesús Clara González, director de Protección Civil Municipal, precisó que en los puestos de auxilio habrá hidratación y apoyo prehospitalario a los feligreses, y mantienen convenios con los hospitales regionales, además de que revisaron y cambiaron los brocales ubicados en vía Morelos para prevenir incidentes.

