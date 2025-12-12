Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

