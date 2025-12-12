Viernes, 12 de Diciembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Lunes 15 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

