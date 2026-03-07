Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 7 de marzo determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Sábado 14 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque