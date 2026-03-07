Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 7 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 7 de marzo determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Sábado 14 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

