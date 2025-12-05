Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron este viernes, en Michoacán, a 10 individuos en un operativo en el que, además, les incautaron ocho armas de fuego, cinco kilogramos de marihuana y cinco vehículos.

En un comunicado conjunto, el Gobierno de México informó de los 10 arrestos en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, enmarcados en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que fue lanzado por el Ejecutivo federal tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el pasado 1 de noviembre mientras asistía a un evento público por el Día de los Muertos.

En la intervención, los agentes les incautaron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana y diversas dosis de metanfetamina, así como cinco vehículos.

También realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán, con el fin de "brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos".

X / @GabSeguridadMX

Para ello se coordinaron instituciones como la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE).

El conteo

Desde el 10 de noviembre, según datos del Gobierno, se han detenido en Michoacán a 165 personas; y asegurado 68 armas de fuego, 7,409 cartuchos, 375 cargadores, 145 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 Kilos de material explosivo, 28 kilos de marihuana, 426 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 7,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 10 campamentos y 30 tomas clandestinas inhabilitados.

