Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 28 de marzo determina que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22Viernes 3 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 26Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla