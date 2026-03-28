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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 28 de marzo determina que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 10% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 29 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Viernes 3 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 41 y temperatura mínima de 26

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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