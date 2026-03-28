Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey