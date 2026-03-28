Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 5 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

