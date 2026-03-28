Sábado, 28 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 28 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque
Clima en El Salto

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones