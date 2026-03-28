Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 28 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

