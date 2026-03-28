Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 28 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 67%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Miércoles 1 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Jueves 2 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto