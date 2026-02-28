Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

