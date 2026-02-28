Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 28 de febrero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 14%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 6 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla