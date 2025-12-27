Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 27 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 27 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se establece, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 28 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 10

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Jueves 1 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Sábado 3 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

