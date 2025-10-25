Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 25 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 21% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Domingo 26 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 27 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 28 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Miércoles 29 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Sábado 1 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga