Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 25 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

