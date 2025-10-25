Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 25 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 25 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 73%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Miércoles 29 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga