Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 21 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 28 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla