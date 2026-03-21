Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 21 de marzo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 21 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Martes 24 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 28 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

