Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 21 de febrero determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 6

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

