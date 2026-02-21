Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 21 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 21 de febrero determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Domingo 22 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Lunes 23 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 6Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara