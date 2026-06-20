Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

