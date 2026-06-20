Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 20 de junio anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 26 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta