Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 20 de junio anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Jueves 25 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 26 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque