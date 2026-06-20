Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 20 de junio anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

Lunes 22 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

