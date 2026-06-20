Lotería Nacional Sorteo Superior 2887: resultados del 19 de junio

La noche del viernes, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Superior 2887, que entregó un premio total de 17 millones de pesos, repartidos en dos series de 8 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 425 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 47762, cuya serie 1 fue puesta a la venta en la Ciudad de México, y la 2 en Chihuahua capital.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 3, excepto aquellos con las terminaciones 7763, 763 y 63, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 9, excluyendo a los números con cifras finales 7549, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

El billete del Sorteo Superior 2887 conmemoró la soberanía energética de México y el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, que llegó a 50 millones de contratos de conexión.

La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que los dos millones 400 mil cachitos del sorteo distribuidos en el país llevan un mensaje poderoso: que cuando el desarrollo llega a todos, también se fortalece la justicia social y la soberanía nacional.

X/lotenal

Resultados de sorteos nocturnos del 19 de junio

Melate 4228

Melate: 05, 12, 25, 37, 39, 43, Adicional: 33

Melate Revancha: 01, 13, 17, 31, 38, 53, Adicional: 33

Melate Revanchita: 13, 15, 16, 22, 36, 37, Adicional: 33

Chispazo 12078de las 21:00 horas

01, 02, 13, 24, 28

Tris Clásico 36202 de las 21:00 horas