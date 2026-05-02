Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 8 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

