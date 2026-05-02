Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Viernes 8 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 9 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá