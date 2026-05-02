Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 2 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

