Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 2 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 24%.Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala