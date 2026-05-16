Lotería Nacional Sorteo Especial 312: resultados del 15 de mayo

La noche del viernes 15 de mayo, Día del Maestro, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Especial 312, que entregó un premio total de 27 millones de pesos, repartidos en dos series de 13 millones 500 mil pesos cada una.

El premio por cachito es de hasta 675 mil pesos.

El número ganador del primer premio fue el 24616, cuya serie 1 fue puesta a la venta en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la 2 en la Ciudad de México.

Se otorgaron reintegros a los billetes terminados en 6, excepto aquellos con las terminaciones 4616, 616 y 16, que obtuvieron premios mayores. Del mismo modo, se otorgaron reintegros a los terminados en 2, excluyendo a los números con cifras finales 7822, que en la lista de premios obtuvieron un monto mayor.

La lista completa de números ganadores puede consultarse aquí.

X/lotenal

El billete del Sorteo Especial 312 conmemoró el Día del Maestro, con la leyenda "Las maestras y los maestros son la fuerza que educa, inspira y transforma cada rincón de nuestro país", y las imágenes de Palma Guillén, quien fuera profesora de primaria a inicios del siglo XX, subsecretaria de Educación y la primera mujer diplomática de América; y Moisés Garza, fundador del sistema de secundarias en México, diplomático e impulsor de la educación indígena.

Resultados de sorteos nocturnos del 15 de mayo

Melate 4213

Melate: 03, 07, 18, 35, 36, 52 Adicional: 46

Melate Revancha: 07, 29, 39, 43, 47, 49

Melate Revanchita: 25, 33, 40, 45, 51, 56

Chispazo 12008 de las 21:00 horas

02, 04, 09, 16, 18

Tris Clásico 36027 de las 21:00 horas