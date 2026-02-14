Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 14 de febrero determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá