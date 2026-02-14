Sábado, 14 de Febrero 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 14 de febrero determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 18 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

