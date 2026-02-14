Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 14 de febrero informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 16 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara