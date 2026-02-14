Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 14 de febrero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 17 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 20 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa