Sábado, 14 de Febrero 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este sábado 14 de febrero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 17 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 20 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

