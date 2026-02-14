Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 14 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 14 de febrero prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 17 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 20 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 21 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

