Sábado, 10 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 10 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
Clima en Tonalá
Clima en Monterrey
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Mazamitla

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones