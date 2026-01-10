Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 10 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

