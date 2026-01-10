Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 10 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 5 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Sábado 17 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla