Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Cancún para este sábado 10 de enero informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 31% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 16 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

