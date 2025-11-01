Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 1 de noviembre prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 44% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 2 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

