Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 1 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Según se establece, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10