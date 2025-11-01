Sábado, 01 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 1 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este sábado 1 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Según se establece, el clima presenta un 37% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 2 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Martes 4 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 8

Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

