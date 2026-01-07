Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 7 de enero informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Miércoles 14 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Guadalajara