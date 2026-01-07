Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 7 de enero informa que estará con nubes dispersas con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Miércoles 14 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

