Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 7 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

