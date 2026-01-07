Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 7 de enero prevé que estará con nubes dispersas con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 9 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan